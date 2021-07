Letta e Di Maio blindano Draghi: “Avanti fino a 2023”. Ma la Lega ora vuole cacciare il Pd: “Noi e Orban? Se non gli va bene, esca dal governo” (Di sabato 3 luglio 2021) Quanto tempo ha dAvanti a sé il governo Draghi? La crisi del M5s, le scorribande di Salvini al fianco di Orbàn, il Pd che nell’azione dell’esecutivo sembra perderne parecchie (ultima puntata il fisco). Tutti parlano di scadenza naturale della legislatura, 2023. Ancora oggi ne parlano Luigi Di Maio, impegnato nel frattempo anche nel ricomporre la rissa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ed Enrico Letta, che sulla scia del governissimo intende formare un’alleanza di centrosinistra che possa vincere le elezioni (e ci vuole molto, molto ottimismo). Ma con i Cinquestelle un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Quanto tempo ha da sé il? La crisi del M5s, le scorribande di Salvini al fianco di Orbàn, il Pd che nell’azione dell’esecutivo sembra perderne parecchie (ultima puntata il fisco). Tutti parlano di scadenza naturale della legislatura,. Ancora oggi ne parlano Luigi Di, impegnato nel frattempo anche nel ricomporre la rissa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ed Enrico, che sulla scia del governissimo intende formare un’alleanza di centrosinistra che possa vincere le elezioni (e cimolto, molto ottimismo). Ma con i Cinquestelle un po’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta Maio Manfredi e l'alleanza zoppa Dopotutto, per fare atto di presenza allo show della Pignasecca, Letta avrebbe dovuto prendere un ...faceva affidamento l'avvocato del popolo o perché a Napoli hanno le loro radici locali Luigi Di Maio ...

Blitz di Beppe: no al voto. Ecco il comitato dei 7 per commissariare Conte L'uscita di Crimi è stata letta da tutti come una dichiarazione di guerra a Grillo. Una corsa verso ... Di Maio concluderà la tre giorni, dedicata al tema della logistica e sostenibilità, organizzata da ...

Letta e Di Maio blindano Draghi: “Avanti fino a 2023” Il Fatto Quotidiano M5S, Grillo-Conte: chi sono i sette saggi chiamati a ricucire lo strappo Scelti da Grillo, tre saggi del M5S parteggiano per Conte, due per Grillo e due dovrebbero avere un ruolo da mediatore. Nelle loro mani il tentativo di dare risposte su statuto, codice etico e carta d ...

Di Maio, il mandarino silenzioso che si gode il naufragio di Giuseppi Di Maio prova a mediare tra l'ex presidente del Consiglio Conte e Beppe Grillo ma il suo cuore pende per il fondatore del Movimento ...

