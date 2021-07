Le pagelle di Belgio - Italia | tra sorprese | conferme e qualche delusione

(Di sabato 3 luglio 2021) Gianluigi Donnarumma 8 : il gigante che tutti vorrebbero. E' una vera garanzia tra i pali. Mentre nelle partite iniziali non è mai stato particolarmente impegnato, nelle ultime due gare ha dimostrato ...

Advertising

Gazzetta_it : Italia-Belgio, le #pagelle: #Chiellini come Gentile, 8; Lukaku ne risente, 5,5 #EURO2020 #ITA #BEL - GoalItalia : PAGELLE #BelgioItalia ?? Spinazzola da applausi ?? Barella ormai nell'elite ????? Insigne col pennello da artista ??Chi… - infoitinterno : Belgio-Italia 1-2, le pagelle: Verratti da Louvre, Chiellini versione Re Giorgio. Doku, che show! - infoitsport : Belgio-Italia 1-2, le pagelle di StrettoWeb: che bella Italia! Finalmente “o tir a ggir”, Donnarumma decisivo - bizcommunityit : Belgio-Italia, pagelle: Donnarumma è l'eroe della notte bavarese. Insigne geniale. A Lukaku resta solo il rigore -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Belgio

ad_dyn: Courtois (7); Alderweireld (6.5), Vermaelen (6.5), Vertonghen (6); Meunier 5.5 (dal 70' Chadli - dal 72' Praet 6) Tielemans 6.5 (dal 70' Mertens 6), Witsel (6.5), T. Hazard (6); Doku (...Ledi- Italia: gli azzurri vincono e convincono contro De Bryune e Lukaku, praticamente annullati Signori, l'Italia è tra le prime quattro d'Europa! Gli azzurri vincono contro ile ...L’Italia ha battuto il Belgio ai quarti di Euro 2020 per 2-1, grazie alle reti di Lorenzo Insigne e Nicolò Barella nel primo tempo ...Per l’Italia i migliori in campo sono stati Donnarumma, Insigne, Chiellini, Barella e Spinazzola, mentre nel Belgio hanno brillato solo il solito De Bruyne e il giovane Doku.