L’Amazzonia stretta da un arco di fuoco | rischia di diventare savana di M Forti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 luglio 2021) Di Marinabrasiliana non è mai stata così a secco. Nel senso letterale, meteorologico del termine: ampie zone della più grande foresta pluviale del pianeta sono in condizioni di secco estremo, in particolare nella parte orientale e meridionale del bacino amazzonico. Questo dovrebbe far scattare un allarme, anzi più d’uno. Nell’immediato, perché si avvicinano i mesi più asciutti dell’anno, quelli in cui la deforestazione si intensifica e così anche gli incendi. Molti temono una nuova “stagione del”, come quella che aveva catturato l’attenzione mondiale nell’estate del 2019 (strano però: nel 2020 gli incendi non ...