La richiesta di Spalletti a De Laurentiis in vista della cessione di un titolarissimo | il nome

(Di sabato 3 luglio 2021) L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla situazione relativa al prossimo terzino sinistro del Napoli in caso di partenza di Mario Rui. L'esterno di difesa portoghese ha ricevuto un'offerta da valutare dalla Turchia (Galatasaray) sulla basequale il Napoli si sta muovendo sul mercato per cercare nuovi sostituti. Luciano(stando anche all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport) ha espresso il desiderio di avere in rosa l'italo-brasiliano ed Aurelio Deha intenzione di accontentare le sue richieste. Si ragiona sulla base di un prestito con diritto di riscatto.