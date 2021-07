La felicità di avere due case (Di sabato 3 luglio 2021) Sono nativo di Wenzhou, cresciuto in Italia sin da bambino. Studiando ho imparato il valore della storia, viaggiando ho compreso il valore della gente. Mi sono sempre piaciute le storie legate al cibo e grazie a questa passione ho potuto creare un ponte tra i due paesi che amo Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Sono nativo di Wenzhou, cresciuto in Italia sin da bambino. Studiando ho imparato il valore della storia, viaggiando ho compreso il valore della gente. Mi sono sempre piaciute le storie legate al cibo e grazie a questa passione ho potuto creare un ponte tra i due paesi che amo

