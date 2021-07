Jessica e Mauro si ritrovano nel successo (Di sabato 3 luglio 2021) Tiro a volo, la portabandiera di Tokyo Rossi e l'ex marito De Filippis trionfano in Coppa del Mondo nel mixed team: e ora i Giochi di ALESSANDRO GALLO Leggi su quotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Tiro a volo, la portabandiera di Tokyo Rossi e l'ex marito De Filippis trionfano in Coppa del Mondo nel mixed team: e ora i Giochi di ALESSANDRO GALLO

Tiro a volo: Cdm; separati ma vincenti,oro Rossi - De Filippis Separati nella vita, ma vincenti sulle pedane del tiro a volo. Sono i poliziotti Jessica Rossi, che sarà portabandiera dell'Italia ai Giochi di Tokyo assieme al ciclista Elia Viviani, e Mauro De Filippis, che oggi hanno vinto la gara di Mixed Team della 'tappa' di Coppa del Mondo ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo 2021: Jessica Rossi e Mauro De Filippis vincono nel Mixed Team di trap A Osijek risuona l'inno italiano, con "vista" sulle Olimpiadi di Tokyo. Nel Mixed Team di trap infatti, contest che ha chiuso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021 e che farà parte della kermesse ...

Tiro a volo, la portabandiera di Tokyo Rossi e l'ex marito De Filippis trionfano in Coppa del Mondo nel mixed team: e ora i Giochi di ALESSANDRO GALLO

Separati nella vita, ma vincenti sulle pedane del tiro a volo. Sono i poliziotti Jessica Rossi, che sarà portabandiera dell'Italia ai Giochi di Tokyo assieme al ciclista Elia Viviani, e Mauro De Filippis, che oggi hanno vinto la gara di Mixed Team della 'tappa' di Coppa del Mondo ...