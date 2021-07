Inghilterra – Ucraina a Roma. Cresce la paura per la variante Delta: obbligo di quarantena per tifosi (Di sabato 3 luglio 2021) Roma – Manca sempre meno alla partita Inghilterra – Ucraina, ospitata nella serata di oggi presso lo stadio Olimpico di Roma. L’ultimo quarto di finale si giocherà proprio alle 21:00 e se ieri la preoccupazione era la mala-movida oggi la paura è per la variante Delta. Negli ultimi giorni, gli occhi sono stati puntati – più che sulla partita in sé – sul numero di tifosi provenienti dall’estero. La paura è principalmente per i tifosi inglesi che provengono da un Paese con un picco di contagi spaventoso a causa della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021)– Manca sempre meno alla partita, ospitata nella serata di oggi presso lo stadio Olimpico di. L’ultimo quarto di finale si giocherà proprio alle 21:00 e se ieri la preoccupazione era la mala-movida oggi laè per la. Negli ultimi giorni, gli occhi sono stati puntati – più che sulla partita in sé – sul numero diprovenienti dall’estero. Laè principalmente per iinglesi che provengono da un Paese con un picco di contagi spaventoso a causa della ...

