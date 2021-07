“I Bitcoin possono uccidere tutti”: miliardario in criptovalute annega durante una nuotata (Di sabato 3 luglio 2021) La fortuna accumulata negli anni dal miliardario Mircea Popescu potrebbe essere persa per sempre dopo la sua morte. Il 41enne stava nuotando quando è annegato. E che ne sarà adesso dei suoi Bitcoin? Muore un grande miliardario Mircea Popescu non era soltanto un miliardario. Aveva letteralmente sbarcato il lunario grazie ai Bitcoin, diventando uno dei primi a possederli. E non solo: era considerato uno dei più grandi teorici delle criptovalute. Leggi anche -> Bitcoin, per Trump una truffa, per Anonymous una valida ragione per minacciare ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 luglio 2021) La fortuna accumulata negli anni dalMircea Popescu potrebbe essere persa per sempre dopo la sua morte. Il 41enne stava nuotando quando èto. E che ne sarà adesso dei suoi? Muore un grandeMircea Popescu non era soltanto un. Aveva letteralmente sbarcato il lunario grazie ai, diventando uno dei primi a possederli. E non solo: era considerato uno dei più grandi teorici delle. Leggi anche ->, per Trump una truffa, per Anonymous una valida ragione per minacciare ...

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin possono La Cambogia si affida al blockchain per ridurre la sua dipendenza dal dollaro Come possono le tecnologie delle criptovalute essere usate per rafforzare i sistemi di pagamento e ... su cui si basa anche il bitcoin. Il bakong, il cui nome si ispira a un tempio di Angkor, prende la ...

2021: bitcoin investimento intelligente o solo una moda? ... il sito bitcoinrevolution.org/it , si rivela essere di particolare utilità al fine di poter comprendere meglio quelle che possono essere le ambizioni e le prospettive future dei bitcoin. In linea ...

Bitcoin: i bot possono aiutarti nella tua rincorsa al trading? Bitmat Kraken: “La regolamentazione aiuterà l’adozione di massa delle crypto” Cryptonomist ha intervistato il team alle spalle dell’exchange Kraken per parlare della regolamentazione delle criptovalute, del trend degli NFT e del futuro della piattaforma. Cosa ne pensi dell’attu ...

Svizzera: TerraBitcoin parla di NFT e annuncia TerraNFT AG Sabato 26 giugno 2021, a Novazzano (Svizzera) durante l’evento “Motorcycle, bikes, art & more”, Paolo Barrai, fondatore di TerraBitcoin, ha tenuto la sua conferenza introducendo gli NFT o Non-Fungible ...

