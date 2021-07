Green Pass falsi e vaccini sul dark web, pacchetti venduti su Telegram a 130 euro. Sequestrati 10 canali, si cercano gli acquirenti (Di sabato 3 luglio 2021) Ora il dark web punta anche sul Green Pass. A pochi giorni di distanza dal via libera alla carta verde che permette di tornare a viaggiare in tutta europa senza restrizioni, l’indagine del nucleo speciale Privacy e Frodi tecnologiche della guardia di finanza di Milano ha scoperto un giro di Green Pass e vaccini falsi venduti su Telegram a un prezzo che oscillava tra i 100 e i 130 euro. I finanzieri hanno sequestrato ben 10 canali differenti attraverso i quali i prodotti venivano ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Ora ilweb punta anche sul. A pochi giorni di distanza dal via libera alla carta verde che permette di tornare a viaggiare in tuttapa senza restrizioni, l’indagine del nucleo speciale Privacy e Frodi tecnologiche della guardia di finanza di Milano ha scoperto un giro disua un prezzo che oscillava tra i 100 e i 130. I finanzieri hanno sequestrato ben 10differenti attraverso i quali i prodotti venivano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini e green pass falsi, sequestrati canali Telegram. Pacchetti 'tutto incluso' venduti a 100-130 euro #ANSA - corradoformigli : Covid Certificate Eu rilasciato dall’Italia non serve a partire in aereo se non sono trascorsi 14 giorni da seconda… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web. La Finanza sequestra 10 canali Telegram - MirkoRefatti : RT @SkyTG24: Vaccini e green pass falsi venduti online, sequestrati canali Telegram -