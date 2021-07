Xiaomi+Marvel Studios: insieme per il lancio di Black Widow (Di venerdì 2 luglio 2021) La Mi 11 Family è la perfetta compagna dei Supereroi con prestazioni all’avanguardia, feature della fotocamera di livello cinematografico e un display straordinario Xiaomi, leader mondiale della tecnologia, unisce le forze con i Marvel Studios per il lancio di Black Widow che arriverà nei cinema italiani il 7 luglio e su Disney+ in Premier Access a partire dal 9 luglio. Xiaomi avvierà una campagna di marketing multicanale in co-branding per celebrare il nuovo film e mostrare le caratteristiche principali di Mi 11 5G. La campagna, sviluppata da Xiaomi in collaborazione con i Marvel Studios, presenterà ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 luglio 2021) La Mi 11 Family è la perfetta compagna dei Supereroi con prestazioni all’avanguardia, feature della fotocamera di livello cinematografico e un display straordinario Xiaomi, leader mondiale della tecnologia, unisce le forze con i Marvelper ildiche arriverà nei cinema italiani il 7 luglio e su Disney+ in Premier Access a partire dal 9 luglio. Xiaomi avvierà una campagna di marketing multicanale in co-branding per celebrare il nuovo film e mostrare le caratteristiche principali di Mi 11 5G. La campagna, sviluppata da Xiaomi in collaborazione con i Marvel, presenterà ...

