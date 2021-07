Variante Delta | il governo torna al coprifuoco | come e quando potrebbe scattare

(Di venerdì 2 luglio 2021) Neanche il tempo di riassaporare qualche settimane di libertà, dopo tanti mesi di gravosi sacrifici, ed ecco che gli italianino a guardare con preoccupazione alle decisioni di unsempre più orientato a intervenire nuovamente con limitazioni e obblighi per contenere la diffusione del Covid-19, in particolare dellache sta spaventando Regno Unito e Australia in queste settimane. La pacchia, insomma,essere durata davvero pochissimo. Stando a quanto anticipato da Affari Italiani, infatti, Mario Draghi si sarebbe già detto pronto a prendere provvedimenti, anche ...

'Noi siamo convinti che lo scenario migliorera', tra l'altro nei confronti dellai dati e le evidenze scientifiche mettono in evidenza come di fronte a vaccinati laaggredisce ...La situazione appare per il momento sotto controllo, ma occorre dare ascolto a esperti e seguire ancora alcune semplici regole. Ladel Coronavirus preoccupa l'Italia, ma "francamente non credo che si possa pensare al rischio di una nuova ondata pandemica con la portata e le caratteristiche di quella dello scorso ...I casi rilevati in Italia sono due. L'analisi coordinata da McCallum ha osservato ben tre mutazioni che la rendono resistente agli anticorpi e che si trovano sulla proteina Spike ...Mascherine obbligatorie e rispetto del distanziamento sociale per i prossimi cinque anni in Gran Bretagna. Lo prevede la bozza del piano d'emergenza per l'inverno che il governo ...