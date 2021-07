Ultime Notizie Roma del 02-07-2021 ore 18:10 (Di venerdì 2 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è una senza il primo piano continua la riduzione delle reti Nazionale 063 rispetto allo 079 della settimana scorsa scende ancora l’incidente di Katia 9 ogni 100mila abitanti rispetto agli undici di 7 giorni fa sono contenuti nella botte di monitoraggio settimanali e dell’istituto superiore della sanità Ministero della Salute con andamento dei contagi da coronavirus nel nostro paese tutte le regioni restano in bianco intanto nel Regno Unito i casi dovuti alle piante Delta Store aumentati del 46% della scorsa settimana e quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso ma Silvani contagi siano in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è una senza il primo piano continua la riduzione delle reti Nazionale 063 rispetto allo 079 della settimana scorsa scende ancora l’incidente di Katia 9 ogni 100mila abitanti rispetto agli undici di 7 giorni fa sono contenuti nella botte di monitoraggio settimanali e dell’istituto superiore della sanità Ministero della Salute con andamento dei contagi da coronavirus nel nostro paese tutte le regioni restano in bianco intanto nel Regno Unito i casi dovuti alle piante Delta Store aumentati del 46% della scorsa settimana e quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso ma Silvani contagi siano in ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Speranza: “Con Delta casi risalgono anche in Paesi con alto tasso vaccinazio… - fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - IlContiAndrea : In mezzo a notizie disastrose sulla #VarianteDelta che cavalca come un cavallo impazzito una buona notizia. Nelle u… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Presentata la sesta edizione di Zabut: 27 corti d'animazione in concorso) è stato pubblicato su… - corgiallorosso : #SerieA, storica svolta: dalla prossima stagione il calendario sarà asimmetrico come in Premier… -