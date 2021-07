Tour de France 2021 | Matej Mohoric | “Ha vinto a Giro e Vuelta | ma questa vittoria è più importante”

(Di venerdì 2 luglio 2021)ha conquistato unastrepitosa nella settima tappa delde, la Vierzon-Le Creusot di 249 chilometri. Il campione sloveno è andato in fuga insieme ad altri 29 corridori, tra cui atleti del calibro della maglia gialla Mathieu van der Poel, di Wout Van Aert e di Kasper Asgreen ed è riuscito a metterli tutti nel sacco. Il portacolori della Bahrain Victorious ha anticipato i big muovendosi da lontano insieme a Brent Van Moer. Successivamente, sui due sono rientrati anche Jasper Stuyven e Victor Campenaerts. I quattro battistrada sono andati di comune ...

Matej Mohoric vince la settima tappa delde2021, la Vierzon - Le Creusot di 249,1 km. Nella lunghissima frazione della Grande Boucle, fuga da lontano con un gruppetto di big tra cui la maglia gialla van der Poel, van Aert e ...Di fatto ildedello sloveno è finito qui! 16.49 L'ordine d'arrivo della tappa di oggi. Roglic deve ancora arrivare... 1 MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 05h 28 20' - B : 18' - 2 ...Mohoric ha preceduto di oltre un minuto il belga Jasper Stuyven e di 1’140’’ un gruppetto comprendente la maglia giall Van der Poel, e Wout Van Aert. Lo Squalo risale in classifica ...Ottima prova del campione italiano che risale in classifica, mentre due dei favoriti per la vittoria finale, Pogacar e Roglic, crollano nel finale Mohoric van der Poel Nibali ...