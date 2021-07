Super Cashback: il pagamento slitta a novembre | Punto Informatico (Di venerdì 2 luglio 2021) I 100000 partecipanti che avranno diritto ai 1500 euro del Super Cashback riceveranno la somma tramite bonifico entro il 30 novembre 2021. Super Cashback: il pagamento slitta a novembre Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Super Cashback: il pagamento slitta a novembre Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) I 100000 partecipanti che avranno diritto ai 1500 euro delriceveranno la somma tramite bonifico entro il 302021.: il. Read MoreL'articolo: ilproviene da HelpMeTech.

Advertising

marco_bragazzi : @logansette @fforzano Il diritto al cahback si ottiene dopo 50 operazioni, ma non è detto che il rimborso sia sempr… - ianderca : RT @SkyTG24: Il #Cashback è sospeso per sei mesi a partire da oggi. Come si riceveranno i soldi e il Super Cashback da 1500 euro? https://t… - infoitinterno : Super Cashback: il pagamento slitta a novembre - Franco88386632 : @CottarelliCPI Destra tutti contrari al cashback ma favorevoli a condoni e licenziamenti,contrari alla patrimoniale… - puntotweet : Super Cashback: il pagamento slitta a novembre -