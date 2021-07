Sossio Aruta su Ursula Bennardo svela | “A Temptation Island volevo fargliela pagare”

(Di venerdì 2 luglio 2021)ricorda la sua esperienza aRecentemente Fralof per il portale Più Donna ha intervista un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di, compagno di. Durante la lunga chiacchierata l’ex cavaliere del Trono over ha affrontato varie tematiche tra cui anche, che ha preso L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, Sossio Aruta rivela: 'Alcuni hanno un copione' - infoitcultura : Uomini e donne, Sossio Aruta si sbottona: 'Un copione personale? Vi spiego come funzionano i reality show' - PasqualeMarro : #SossioAruta ci va giù pesante: “È tutta una…” - infoitcultura : Sossio Aruta su Ursula svela: “A Temptation Island volevo fargliela pagare” - infoitcultura : Temptation Island, Sossio Aruta: 'Alcuni hanno un copione personale. Ecco come funzionano i reality' -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, mamma di quattro figli e compagna di, ha criticato la scelta di Valentina di fidanzarsi con un ragazzo di 21 anni. Elettra Lamborghini/ "...Così si è dunque espressa la compagna disui social, scatenando un ovvio ciclone dal punto di vista mediatico. Solo qualche giorno fa, Ursula Bennardo aveva allarmato i fan con una ...Ursula Bennardo a ruota libera! L'ex volto di Temptation Island spara a zero sulla coppia formata da Valentina e Tommaso ...Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo rompono il silenzio sulla crisi economica: “Ricominciare da zero è difficile” Sossio Aruta e Ursula ...