Se la spesa te la porta il robot

(Di venerdì 2 luglio 2021) Hai fatto unapesante, ma non hai l’automobile? Hai voglia di fare una passeggiata, ma non dirti in spalla lo zaino stracolmo? Non avresti di questi problemi se avessi Gita, la versione smart del classico carrello. Piaggio ha avuto una nuova, brillante idea.

Advertising

PaoloFicarra : @Lucrezi97533276 Una pensione minima (€500) per i 6 mesi di durata del cashback porta un introito pari al minimo di… - salamalekumismo : RT @VinzC73: Cottarelli gli presta casa Mentana gli porta i figli a scuola e Bonolis gli fa la spesa #Interspac - seerghio1998 : Fare spesa con alle cuffiette miss Keta - ragazze di Porta Venezia- è terapeutico - SorellaBaderla : @sebilardi @AndreGenovese27 Abita in Porta Nuova e fa la spesa alla mia stessa Esselunga ?? - Gio16697 : RT @VinzC73: Cottarelli gli presta casa Mentana gli porta i figli a scuola e Bonolis gli fa la spesa #Interspac -

Ultime Notizie dalla rete : spesa porta

ilmessaggero.it

Nessun luogo sarebbe stato quindi più indicato per ospitare un marchio chein tutto il mondo ...resta uno dei punti di forza dell'Emporio che offrirà un'ampia varietà di servizi per fare la:...... debutta anche un credito di imposta che arriva a coprire fino al 100% dellaper quanti ... 124/2019 : questa modificadal 30 al 100% il credito di imposta che viene riconosciuto agli ...A Calvi è stata consegnata la compostiera di comunità ottenuta grazie ad un contributo della Regione Campania che due anni fa avviò l’iter per permettere l’installazione nei comuni campani di impianti ...Maxi vincita di coppia al Gratta e Vinci: due amici hanno acquistato un biglietto da 5 euro in una tabaccheria in provincia di Cuneo portando a casa la bellezza di 500mila euro ...