Sbanda con la moto e si schianta Incidente fatale per un centauro | muore sul colpo

(Di venerdì 2 luglio 2021)per un 56enne in sella alla suache ha perso la vita nel Comasco, sono in corso accertamenti per risalire alle cause della morte. Notte di sangue… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Sbanda con la moto e si schianta dopo la serata al ristorante: 32enne muore sul colpo - #Sbanda #schianta #serata… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Udine, sbanda con la moto e si schianta dopo la serata al ristorante: 32enne muore sul colpo Foto - thequeen1607 : RT @leggoit: #Udine, sbanda con la moto e si schianta dopo la serata al ristorante: 32enne muore sul colpo Foto - leggoit : #Udine, sbanda con la moto e si schianta dopo la serata al ristorante: 32enne muore sul colpo Foto - infoitinterno : Sbanda con la moto e si schianta dopo la serata al ristorante: 32enne muore sul colpo Foto -

Ultime Notizie dalla rete : Sbanda con

ilgazzettino.it

Nicola Rizzo , 32 anni residente a Udine, è morto in seguito a una caduta in sella alla sua moto . L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava tornando da un ristorante di Pavia di Udine. La ...Incidente sull'A2, camionIl conducente del mezzo avrebbe perso il controllo, sfondando il ... La sua auto si è scontrataun tir e l'impatto si è rivelato fatale: per lei non c'è stato altro ...Nicola Rizzo, 32 anni residente a Udine, è morto in seguito a una caduta in sella alla sua moto. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava tornando da un ristorante ...L'incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 30 giugno, mentre l'uomo stava tornando da un ristorante di Pavia di Udine. Nicola Rizzo, 32 anni residente a Udine, è morto in seguito a una cad ...