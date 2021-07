Rai | nuovo Cda imminente ma nel silenzio e nessuna trasparenza

(Di venerdì 2 luglio 2021) ... ci saremmo aspettati Aldo Grasso , firma "pesante" del quotidiano in materia televisiva e decano ... Giampaolo Rossi , ex Presidente di Rai Net, membro del Cda Rai (e verosimilmente confermato per un ...

Stefano77C : @pisani_ginevra Finalmente un volto fresco, nuovo e pieno di vitalità sulle reti Rai. Grazie per la tua energia, Ginevra! - LoStr4ni3ro : Il nuovo spot della Rai sarà: #Rai ha perso di tutto,di più! - LoStr4ni3ro : @GattaMario3 @tharnak Rai ha perso tutto,di più! Il nuovo spot?? - Rolfi39 : RT @vditrapani: La perdita dei #DirittiTv della #CoppaItalia è una sconfitta pesante per la #Rai. Gli ascolti di #EURO2020 dimostrano i ri… - Enzo97736396 : @Silvia_Mio86 Un po dispiace che la Coppa Italia è trasmessa da Mediaset, la RAI sta perdendo tanti diritti sportiv… -

Josè Mourinho è a Roma. L'aereo con a bordo iltecnico della squadra giallorossa è atterrato poco dopo le 14.35 sulla pista dell'aeroporto di Ciampino ed era un Gulfstream 650 di proprietà dei Friedkin, pilotato dallo stesso presidente della ...... poco di, se non un cortese "scontro" tra Valeria Fedeli e Giampaolo Rossi : la prima ha ...accusato il Cda ancora (per poco) in carica di non aver saputo definire un preciso ruolo dellanel ...Carlo Conti ha dato il benvenuto in famiglia a Gina, un cucciolo di Breton che ha deciso di adottare allargando la sua famiglia ...Mercoledì 7 luglio il Parlamento (forse) elegge 4 consiglieri, tutto finirà in un’indicazione dell’ultimo minuto dei capigruppo?