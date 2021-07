Marina Castangia scomparsa nel nulla, la svolta: 'Una testimone l'ha vista e riconosciuta' (Di venerdì 2 luglio 2021) Colpo di scena nel caso di Marina Castangia , la parrucchiera 60enne originaria di Cabras ma residente a Mogorella, nell'Oristanese, sparita nel nulla i primi giorni di maggio. Dopo il blitz dei ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Colpo di scena nel caso di, la parrucchiera 60enne originaria di Cabras ma residente a Mogorella, nell'Oristanese, sparita neli primi giorni di maggio. Dopo il blitz dei ...

