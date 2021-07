J&J, vaccino efficace contro variante Delta e immunità per 8 mesi (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – La società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha annunciato che il suo vaccino contro la Covid-19 a singola dose genera una protezione “forte e persistente” contro la variante Delta e altre varianti del SARS-CoV-2. Inoltre, dati preliminari hanno mostrato che la durata della risposta immunitaria è di almeno otto mesi (il periodo massimo valutato fino ad oggi). Secondo uno studio citato dalla società, gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario nel sangue di otto persone vaccinate con Johnson&Johnson hanno neutralizzato con efficacia la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – La società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha annunciato che il suola Covid-19 a singola dose genera una protezione “forte e persistente”lae altre varianti del SARS-CoV-2. Inoltre, dati preliminari hanno mostrato che la durata della risposta immunitaria è di almeno otto(il periodo massimo valutato fino ad oggi). Secondo uno studio citato dalla società, gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario nel sangue di otto persone vaccinate con Johnson&Johnson hanno neutralizzato con efficacia la ...

Europei J/U23: Irene Bellan è bronzo

J&J, vaccino efficace contro variante Delta e immunità per 8 mesi (Teleborsa) - La società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha annunciato che il suo vaccino contro la Covid-19 a singola dose genera una protezione "forte e persistente" contro ...

