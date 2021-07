Il Partito Comunista Cinese non è un partito per donne (Di venerdì 2 luglio 2021) Il potere politico in Cina è in mano agli uomini. Poche erano le donne in posizione di comando presenti al centenario del partito Comunista Cinese. Tutti i membri del Politburo sono uomini, tranne una, la vice premier Sun Chunlan. Chi è l’unica donna del Politburo a 25? Sun Chunlan è nativa della provincia di Hebei. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) Il potere politico in Cina è in mano agli uomini. Poche erano lein posizione di comando presenti al centenario del. Tutti i membri del Politburo sono uomini, tranne una, la vice premier Sun Chunlan. Chi è l’unica donna del Politburo a 25? Sun Chunlan è nativa della provincia di Hebei.

