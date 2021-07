Giustizia: Lega, code per firmare referendum a gazebo (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Entra nel vivo la raccolta firme per i 6 referendum sulla Giustizia lanciati da Matteo Salvini. Da Nord a Sud, si legge in comunicato della Lega, sono stati quasi 200 i gazebo organizzati dal partito nella giornata di oggi mentre ne sono previsti oltre 1.500 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio. Accolte con "entusiasmo" le 6 proposte di riforma: code per firmare al gazebo organizzato al mercato di Cinisello Balsamo, 6mila firme raccolte in poche ore in 27 gazebo in Lombardia, 2mila sottoscrizioni nel Lazio in soli 14 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Entra nel vivo la raccolta firme per i 6sullalanciati da Matteo Salvini. Da Nord a Sud, si legge in comunicato della, sono stati quasi 200 iorganizzati dal partito nella giornata di oggi mentre ne sono previsti oltre 1.500 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio. Accolte con "entusiasmo" le 6 proposte di riforma:peralorganizzato al mercato di Cinisello Balsamo, 6mila firme raccolte in poche ore in 27in Lombardia, 2mila sottoscrizioni nel Lazio in soli 14 ...

