Francia, clamoroso: Bordeaux retrocesso in Ligue 2! (Di venerdì 2 luglio 2021) Bordeaux , 2 luglio 2021 " Una notizia a dir poco clamorosa rimbalza dalla Francia: il Bordeaux , arrivato dodicesimo nell'ultima Ligue 1 , è stato infatti retrocesso d'ufficio nel secondo campionato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021), 2 luglio 2021 " Una notizia a dir poco clamorosa rimbalza dalla: il, arrivato dodicesimo nell'ultima1 , è stato infattid'ufficio nel secondo campionato ...

Advertising

Gazzetta_it : Clamoroso a #EURO2020: Francia fuori. #Mbappè spaglia il rigore decisivo con la Svizzera #FRASUI #FRA #SUI - Brunetto_01 : Francia, clamoroso Bordeaux: retrocesso d'ufficio in Ligue2 e ora per Basic... La RIOMMA DOVEVA ESSE SPARITA DA UN… - msg_emanuele : RT @ForzaLazio__: Clamoroso in Francia!! BORDEAUX RETROCESSO D'UFFICIO! Ora #BASIC potrebbe essere davvero più vicino?? #CalciomercatoLazi… - ilLamecus : #BelgioItalia Nei campionati seri squadre piene di debiti e pendenze con i calciatori come Inter o Roma sarebbero g… - 100x100Napoli : Bordeaux retrocesso in Ligue2 per problemi finanziari -