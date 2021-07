Europei | Bonucci | ' stiamo diventando veramente grandi'

(Di venerdì 2 luglio 2021) Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - "Sorrido perché ancora una volta abbiamo dimostrato i valori che ci hanno portato fin qui. Abnegazione, voglia di giocare, di mettere in campo il gioco, l'umiltà e il cuore degli italiani. Si è visto nei 15 che stavano fuori e 11 in campo. E' la soddisfazione più grande, serate come queste vogliono dire che". Così il difensore dell'Italia Leonardodopo la vittoria per 2-1 sul Belgio che qualifica gli azzurri alla semifinale dell'Europeo. "Ogni giorno c'è qualcosa da ricordare e da portare dentro. Ognuno di noi mette qualcosa in più. ...

Come una cartolina che non aspetti arriva il gol di, ma non è valido. La sentenza è del Var: fuorigioco. Fiammata dei Diavoli Rossi, Donnaruma salva l'Italia, prima su De Bruyne e poi su ...Sarà Italia - Spagna una delle due semifinali degli. Gli azzurri hanno conquistato il pass battendo 2 - 1 il Belgio a Monaco di Baviera, a Luis ... gol annullato dal Var aper ...A Monaco di Baviera, gli Azzurri battono i Diavoli Rossi e conquistano l'accesso alla semifinale contro la Spagna: segnano Barella e Insigne, inutile il rigore di Lukaku.DONNARUMMA 7,5 Si sdraia subito per chiudere Lukaku. Manona destra apertissima per deviare il missile di De Bruyne. Ancora disteso per respingere il diagonale di Lukaku. Che poi lo spiazza ...