Ed Sheeran batte ogni record di TikTok e conquista oltre 5 milioni di spettatori (Di venerdì 2 luglio 2021) Ed Sheeran si è esibito in live su TikTok lo scorso 25 giugno, in occasione di uno degli eventi organizzati dalla piattaforma cinese per Euro 2020. L’esibizione conquista oltre 5,5 milioni di telespettatori e batte per questo ogni record. LEGGI ANCHE > TikTok (China edition) ha anche una versione web La partecipazione di Ed Sheeran all’evento su TikTok L’adesione all’evento da parte del cantante britannico era stata annunciata da un video in cui l’artista indossa il completino da calcio ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 luglio 2021) Edsi è esibito in live sulo scorso 25 giugno, in occasione di uno degli eventi organizzati dalla piattaforma cinese per Euro 2020. L’esibizione5,5di teleper questo. LEGGI ANCHE >(China edition) ha anche una versione web La partecipazione di Edall’evento suL’adesione all’evento da parte del cantante britannico era stata annunciata da un video in cui l’artista indossa il completino da calcio ...

Advertising

giornalettismo : #EdSheeran si esibisce in live su #TikTok e batte ogni record della piattaforma #EdTikTokLIVE - mozzar_elle : quindi secondo ed sheeran permission to dance batte la queen pied piper? chiedo per regolarmi sul come morire -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran batte Ed Sheeran su TikTok, un'esibizione che batte ogni record | Giornalettismo Giornalettismo.com Quanti tifosi per l’Inghilterra! Ci sono Ed Sheeran e David Beckham Non solo la Royal Family con il piccolo George, allo stadio Wembley, in prima linea ma anche David Beckham e Ed Sheeran.

Non solo la Royal Family con il piccolo George, allo stadio Wembley, in prima linea ma anche David Beckham e Ed Sheeran.