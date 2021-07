Call of Duty Slipstream: su PSN compare l'alpha per PS5 (Di venerdì 2 luglio 2021) Vi avevamo già parlato di Slipstream, che dovrebbe essere il nome in codice del prossimo Call of Duty in uscita quest'anno. Un dataminer ha infatti scovato diverse build per sviluppatori e persino un logo per il gioco. Il logo Slipstream ricorda molto giochi come Medal of Honor e sembra confermare che il gioco sta tornando a una linea temporale della seconda guerra mondiale. Call of Duty 2021 è stato precedentemente indicato come Call of Duty: Vanguard da importanti leaker, quindi si presume che Slipstream sia solo un soprannome per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Vi avevamo già parlato di, che dovrebbe essere il nome in codice del prossimoofin uscita quest'anno. Un dataminer ha infatti scovato diverse build per sviluppatori e persino un logo per il gioco. Il logoricorda molto giochi come Medal of Honor e sembra confermare che il gioco sta tornando a una linea temporale della seconda guerra mondiale.of2021 è stato precedentemente indicato comeof: Vanguard da importanti leaker, quindi si presume chesia solo un soprannome per ...

