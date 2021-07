Atletica: TAS conferma stop 5 anni, McNeal non va a Tokyo (Di venerdì 2 luglio 2021) L'americana Brianna McNeal, campionessa olimpica dei 100m ostacoli nel 2016 a Rio, non potrà difendere il titolo a Tokyo, dopo che il Tribunale di Arbitrato dello Sport (Tas), con sede a Losanna, le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) L'americana Brianna, campionessa olimpica dei 100m ostacoli nel 2016 a Rio, non potrà difendere il titolo a, dopo che il Tribunale di Arbitrato dello Sport (Tas), con sede a Losanna, le ...

