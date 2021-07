UFFICIALE: La Talpa torna su Canale 5 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ritorno de La Talpa su Mediaset Una notizia quella del ritorno del reality show La Talpa che il pubblico aspettava da tempo. Il programma era piaciuto tantissimo quando andò in onda la prima volta e dispiacque la sua interruzione. Ma finalmente tornerà nella prossima stagione televisiva Mediaset. Ad annunciare tutto è stato Persilvio Berlusconi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ritorno de Lasu Mediaset Una notizia quella del ritorno del reality show Lache il pubblico aspettava da tempo. Il programma era piaciuto tantissimo quando andò in onda la prima volta e dispiacque la sua interruzione. Ma finalmente tornerà nella prossima stagione televisiva Mediaset. Ad annunciare tutto è stato Persilvio Berlusconi L'articolo proviene da Novella 2000.

