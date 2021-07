Tutti i problemi della sanatoria sui migranti, un anno dopo (Di giovedì 1 luglio 2021) È trascorso un anno dalla sanatoria promossa da Teresa Bellanova per regolarizzare i lavoratori stranieri di tre settori, agricoltura, lavoro domestico e assistenza alla persona. Ad agosto 2020 erano stati diffusi i dati: 220mila domande, di cui l’85% pervenuto da colf e badanti. Eppure, a giugno 2021, solo il 5% delle domande si è concluso con una valutazione definitiva da parte delle istituzioni. È quanto è stato raccontato dal rapporto della campagna “Ero straniero”, sulla base degli atti del Viminale, e quanto elabora più nel dettaglio, attraverso la raccolta di una serie di testimonianze, lo studio “Una sanatoria ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 luglio 2021) È trascorso undallapromossa da Teresa Bellanova per regolarizzare i lavoratori stranieri di tre settori, agricoltura, lavoro domestico e assistenza alla persona. Ad agosto 2020 erano stati diffusi i dati: 220mila domande, di cui l’85% pervenuto da colf e badanti. Eppure, a giugno 2021, solo il 5% delle domande si è concluso con una valutazione definitiva da parte delle istituzioni. È quanto è stato raccontato dal rapportocampagna “Ero straniero”, sulla base degli atti del Viminale, e quanto elabora più nel dettaglio, attraverso la raccolta di una serie di testimonianze, lo studio “Una...

Advertising

lucianonobili : “Quando soli contro tutti abbiamo chiuso l’esperienza del governo Conte, che non era in grado di risolvere i proble… - alexvespi : Come abbiamo imparato in questi lunghi mesi di pandemia dobbiamo usare tutti gli strumenti possibili. Il miglior mo… - BaldinoVittoria : L’Italia ha bisogno di un #M5S forte e concentrato sui problemi di tutti. Dobbiamo prendere decisioni importantissi… - AlbertoBelfiori : @VEventuali Invece sono diventati più casta loro di tutti gli altri messi insieme. Come al solito in Italia, sono s… - Aless_tr : @CanesiCarlo @InMonsterland @busotto nessun problema capita a tutti di “scivolare” con le parole le sue scuse le fa… -