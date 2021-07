Treno per Orio, Pergreffi: “Rfi incontrerà il comitato di Boccaleone” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Finalmente c’è un impegno da parte di Rfi ad incontrare il territOrio per un confronto sul progetto del Treno per Orio”. Ad annunciarlo Simona Pergreffi, capogruppo Lega in Commissione Infrastrutture e Trasporti al Senato. L’audizione sul programma delle opere ferroviarie in Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato ha infatti visto la senatrice di Bergamo mettere al centro la questione della tratta Bergamo-Orio al Serio. “È un progetto importante – ha spiegato Pergreffi – sia per lo sviluppo dello scalo aeroportuale che per le Olimpiadi 2026, ma al tempo stesso è di forte impatto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021) “Finalmente c’è un impegno da parte di Rfi ad incontrare il territper un confronto sul progetto delper”. Ad annunciarlo Simona, capogruppo Lega in Commissione Infrastrutture e Trasporti al Senato. L’audizione sul programma delle opere ferroviarie in Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato ha infatti visto la senatrice di Bergamo mettere al centro la questione della tratta Bergamo-al Serio. “È un progetto importante – ha spiegato– sia per lo sviluppo dello scalo aeroportuale che per le Olimpiadi 2026, ma al tempo stesso è di forte impatto ...

