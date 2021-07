Stefania Orlando fa delle precisazioni sul GF Vip 6: Alfonso Signorini interviene (Di giovedì 1 luglio 2021) Stamattina tra le pagine del settimanale Oggi è uscita una intervista a Stefania Orlando, ad un passo da Tale e Quale Show per il quale avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando fa delle precisazioni sul GF Vip 6 Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 luglio 2021) Stamattina tra le pagine del settimanale Oggi è uscita una intervista a, ad un passo da Tale e Quale Show per il quale avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip.fasul GF Vip 6 Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

