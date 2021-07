Rumer Willis mette a tacere i body shamer che l’accusano di essere «troppo magra»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Essere cresciuta costantemente sotto i riflettori, con due star di Hollywood come genitori e gli occhi sempre puntati addosso, non anestetizza dalle critiche e all’odio sui social. Lo sa bene Rumer Willis, la primogenita di Demi Moore e Bruce Willis, che dopo aver postato una nuovo foto in cui appare tutta vestita di giallo è stata attaccata dai body shamer perché sarebbe «troppo magra».

Ultime Notizie dalla rete : Rumer Willis

Vanity Fair Italia

, Dreama Walker, Costa Ronin, Margaret Qualley, Madisen Beaty e Victoria Pedretti. Il film segnerà anche l'ultima apparizione cinematografica di Luke Perry , morto lo scorso 4 marzo. " ...... anchee tutto il resto del cast ". " Lui è venuto verso di me e mi ha dato il suo numero di telefono . Tutte le altre ragazze mi tiravano calci sotto al tavolo, come per dire: 'Oh mio ...Il libro, definito dal regista un remake del suo film, approfondisce ulteriormente i personaggi interpretati da Brad Pitt e Leonardo DiCaprio ...Demi Moore ha trovato un modo davvero tenerissimo per fare gli auguri all’ex marito Bruce Willis in occasione della Festa del Papà ...