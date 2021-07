Ronzulli FI | «Il Ddl Zan? Un pasticcio I Pride? Non voglio vedere Cristo con i tacchi a spillo» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 luglio 2021) «Il ddl, così com’è, è pasticciato. Pensato male e scritto peggio. Una legge divisiva che non mette tutti d’accordo e che crea vuoti legislativi. Infatti, un’approvazione fatta così, in fretta e furia, non risolverebbe i problemi dell’omotransbifobia. Serve un cambio di approccio culturale, bisogna investire sulla formazione, probabilmente in alcune parti d’Italia più che in altre». A parlare a Open è Licia, senatrice di Forza Italia ma soprattutto una delle firmatarie del testo contro le discriminazioni proposte dal centro-destra al Senato. «Da parte nostra non c’è alcuna volontà di ostacolare il ddl. Però, mi chiedo: ...