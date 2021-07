Quarto Grado torna in diretta e si occupa ancora del caso Denise Pipitone (Di giovedì 1 luglio 2021) Non si ferma la trasmissione di Rete 4, del resto Gianluigi Nuzzi era stato molto chiaro venerdì scorso quando aveva spiegato i motivi per i quali il programma va avanti, perchè non si può impedire di fare cronaca ai giornalisti. Aveva risposto a Piera Maggio, scusandosi, qualora ci fossero delle scuse da fare, ma facendo capire che la trasmissione si sarebbe occupata ancora del caso Denise Pipitone perchè quello che interessa a tutti, è la ricerca della verità. Cosa che Piera Maggio non aveva gradito e che aveva sottolineato anche dai social, spiegando che lei e il suo avvocato sarebbero andati avanti, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) Non si ferma la trasmissione di Rete 4, del resto Gianluigi Nuzzi era stato molto chiaro venerdì scorso quando aveva spiegato i motivi per i quali il programma va avanti, perchè non si può impedire di fare cronaca ai giornalisti. Aveva risposto a Piera Maggio, scusandosi, qualora ci fossero delle scuse da fare, ma facendo capire che la trasmissione si sarebbetadelperchè quello che interessa a tutti, è la ricerca della verità. Cosa che Piera Maggio non aveva gradito e che aveva sottolineato anche dai social, spiegando che lei e il suo avvocato sarebbero andati avanti, ...

