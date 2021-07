Prende l’aereo sbagliato sotto effetto di metanfetamina e alcol e si butta dall’uscita di sicurezza: ecco cosa è accaduto (Di giovedì 1 luglio 2021) È sotto accusa per aver interferito volontariamente con il lavoro del pilota e degli assistenti di un volo SkyWest Airlines. Si tratta di Luis Antonio Victoria Dominguez, un 33enne messicano che ora rischia fino a 20 anni di carcere in un istituto federale. Siamo a Los Angeles e la notizia è su tutti i media statunitensi. L’uomo, abituato all’uso di metanfetamine e alcol, doveva Prendere un volo per Salt Lake City. L’aeroporto LAX era solo uno scalo ma quando è atterrato lì da Cabo San Lucas, martedì 29 giugno, si è accorto di non avere una coincidenza. A quel punto è andato a Los Angeles in un hotel, dove ha continuato ad abusare di droga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Èaccusa per aver interferito volontariamente con il lavoro del pilota e degli assistenti di un volo SkyWest Airlines. Si tratta di Luis Antonio Victoria Dominguez, un 33enne messicano che ora rischia fino a 20 anni di carcere in un istituto federale. Siamo a Los Angeles e la notizia è su tutti i media statunitensi. L’uomo, abituato all’uso di metanfetamine e, dovevare un volo per Salt Lake City. L’aeroporto LAX era solo uno scalo ma quando è atterrato lì da Cabo San Lucas, martedì 29 giugno, si è accorto di non avere una coincidenza. A quel punto è andato a Los Angeles in un hotel, dove ha continuato ad abusare di droga ...

Advertising

FQMagazineit : Prende l’aereo sbagliato sotto effetto di metanfetamina e alcol e si butta dall’uscita di sicurezza: ecco cosa è ac… - PaolaGatti21 : @ColmantSebasti1 @Emmanuel_microb Per esempio, prendendo l'aereo per muoversi in Europa. Evidente che in aero, nono… - iKtty98 : una persona prende l'aereo.... però deve arrivare dopo max tre giorni sennò la gente pensa abbia il teletrasporto ??… - emilyy51_ : RT @alumiyy: aydan che se la prende con piril quando lei ha fatto lo stesso dopo l'incidente aereo, ma buttati da un ponte pure tu #iyikido… - 990Nichy : RT @alumiyy: aydan che se la prende con piril quando lei ha fatto lo stesso dopo l'incidente aereo, ma buttati da un ponte pure tu #iyikido… -

Ultime Notizie dalla rete : Prende l’aereo Prende l’aereo sbagliato sotto effetto di metanfetamina e alcol e si butta dall’uscita di… Il Fatto Quotidiano