(Di giovedì 1 luglio 2021) É accaduto la notte scorsa nel cuore del centro storico die più precisamente in Via: due malviventi hanno sfondato adiunadi un'ottica per poi darsela a gambe con la refurtiva. I titolari dell'attività, i fratelli Vito e Angelo, hanno postato su Facebook ildelripreso dalle telecamere disorveglianza. Si vedono due giovani che arrivano, uno dei due con unain mano inizia are con ferocia laper poi scappare con la merce. I ...

Advertising

zazoomblog : Palermo vetrina sfondata a colpi di mazza: il furto in Via Maqueda video - #Palermo #vetrina #sfondata #colpi - panormitania : La vetrina di Judith Boy fino al 9 luglio a Palermo! - gruppormb : Nel nostro GR #Palermo #furto - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Martellate contro una vetrina, furto da 7 mila euro a Palermo - - LaNotifica : Martellate contro una vetrina, furto da 7 mila euro a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo vetrina

Agenzia ANSA

La notte scorsa un giovane ha sfondato a colpi di mazza le vetrine dell'ottica Minacapelli in via Maqueda e ha portato via la merce esposta. A raccontare come sono andate le cose sono stati proprio i ...Nella prima sessione estiva il grande colpo fu Javier Pastore , prelevato dalper 42 milioni di euro , con giocatori come Matuidi, Thiago Motta, Maxwell e Sirigu a fare da contorno. La vera ...PALERMO– Questa è, tra l’altro, una bella storia di donne che può essere raccontata sotto la lente della competenza, ma anche della passione e dell’intelligenza che rendono ogni professione un percors ...Tutto è pronto al Centro equestre di Ambelia per la terza edizione della "Fiera mediterranea del cavallo". L'impianto, gestito dall'Istituto per l'incremento ippico della Sicilia, è di proprietà della ...