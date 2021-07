Milano | rinasce il Mercato Coperto di Morsenchio | Si apre un percorso importante

(Di giovedì 1 luglio 2021)- Nuovi impianti per una struttura più moderna e efficiente nonché comode sedute e déhors per gli avventori, oltre ad appuntamenti culturali e aggregativi per i residenti del Municipio 4. Si ...

"Grazie agli interventi di riqualificazione e messa a norma,uno dei mercati storici coperti della nostra città - ha spiegato il sindaco diGiuseppe Sala - . Ciò non sarebbe stato ..."Grazie agli interventi di riqualificazione e messa a norma,uno dei mercati storici coperti della nostra città - ha dichiarato il Sindaco diGiuseppe Sala - . Ciò non sarebbe stato ...Una struttura più moderna ed efficiente, comode sedute e déhors per gli avventori, oltre ad appuntamenti culturali e aggregativi per i residenti del Municipio 4 ...Rinnovati i mercati comunali di Lorenteggio, Lagosta, Viale Monza, Morsenchio, i prossimi saranno Wagner, Prealpi e Rombon ...