Linkedin hackerato ? Un utente mette in vendita 700 milioni di dati nel dark web

(Di giovedì 1 luglio 2021) Per la seconda volta quest’anno, iprelevati dagli account di centinaia didi utenti disono stati messi insu un forum di hacking. Secondo squali Privacy, che ha dato la notizia circa la nuova cache di, unche si fa chiamare “GODUserTomLiner” ha pubblicato un’offerta su un forum di hacking popolare il 22 giugno, sostenendo di avere 700di recordin– un cifra che equivale quasi all’intera base di utenti del sito web. Come prova delle sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Linkedin hackerato

Emanuele Capone per www.lastampa.it Nuovo, impressionante data breach per, il social network dedicato al lavoro e ai professionisti: secondo quanto riportato da Privacy Sharks (e poi confermato da molti altri ... Gli hacker sarebbero riusciti a sfruttare un'API di LinkedIn per rubare e mettere sul web i dati di 700 milioni di utenti della piattaforma. Dopo la messa in vendita dei dati di mezzo miliardo di utenti, un'altra operazione simile riaccende i riflettori sul social network dedicato ai professionisti ...