KTM Tech 3 | bilancio di metà stagione

"Non è stata la fine della prima metà della stagione che ci aspettavamo". Con queste parole, pronunciate alla rivista austriaca Speedweek, Hervé Poncharal traccia un bilancio provvisorio della stagione del suo team KTM Tech 3. Il manager francese non può essere contento di come stanno andando le cose, soprattutto dopo un 2020 ricco di soddisfazioni. Iker Lecuona e Danilo Petrucci faticano a stare nei primi dieci, con problemi di adattamento ad una RC16 che ha mostrato un gran potenziale nelle mani di Miguel Oliveira. C'è poi la questione del mercato: Remy Gardner è già preso nel 2022, ma rimane da ...

paddockn300 : RT @pamsareesuth: KTM Tech 3 in MotoGP 2022 two riders “IN” - Raul Fernandez - Remy Gardner two riders “OUT” - Danilo Petrucci/ - Iker L… - pamsareesuth : KTM Tech 3 in MotoGP 2022 two riders “IN” - Raul Fernandez - Remy Gardner two riders “OUT” - Danilo Petrucci/ -… -