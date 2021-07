Incidente sul lavoro | esplode un serbatoio | operaio 60enne gravemente ustionato

Advertising

NicolaPorro : 'Un ragazzo ebbe un incidente stradale, gli fecero il tampone, poi...'. La rivelazione del prof. Celementi ?? - ReTwitStorm_ita : Moto #Contro auto, #Piergianni a 17 anni. Lo #Strazio dei #Genitori sul #Luogo dell’#Incidente… - statodelsud : Incidente sul lavoro nel Lodigiano, ferito un operaio 32enne - Pino__Merola : Incidente sul lavoro nel Lodigiano, ferito un operaio 32enne - TirrenoLivorno : Incidente in via Sicilia. Il ragazzo è stato soccorso con lesioni a un ginocchi e a un polso dalla Misericordia. Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

il Resto del Carlino

lavoro , un operaio di 60 anni è rimasto gravemente ustionato per l' esplosione di un serbatoio all'interno di una ditta meccanica. È accaduto oggi a San Giovanni Teatino (Chieti) , in ...Ma il tragiconautico di venerdì scorso a Tremezzina,lago di Como, nel quale ha perso la vita il 22enne di Guanzate Luca Fusi, colpito dalla barca guidata da una 20enne turista belga, ...Come è noto, nella prossima stagione e per le due successive, tutte le partite di calcio di serie A del campionato italiano saranno trasmesse ...Livorno: incidente in via Sicilia. Il ragazzo è stato soccorso con lesioni a un ginocchi e a un polso dalla Misericordia. Sul posto i carabinieri ...