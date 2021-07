Il retroscena | Locatelli | solo Juve! Due club insistono ma lui ha scelto

(Di giovedì 1 luglio 2021) Manuelhala Juve. E ribadiamo il concetto già espresso la scorsa settimana: si tratta soltanto di aspettare, questione di tempo, che ilbianconero si metta d’accordo con il Sassuolo. Operazione da 40 milioni, possibilmente scegliendo una contropartita tecnica. E accorciando al massimo la dilazione che il Sassuolo vorrebbe in 12 mesi, da qui alla prossima estate, mentre la Juve spera di procrastinare per altri 12 mesi, con pagamento definitivo nel 2023. Ma in qualche modo si troverà la quadratura,hala Juve. A chi ha continuato a proporgli Arsenal e Borussia ...

Advertising

sassuolonews : Carnevali: 'Dionisi per portare avanti il progetto. Locatelli? Vi svelo un retroscena' #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, retroscena Locatelli: offerta clamorosa - infoitsport : Magnanelli, retroscena su Locatelli: 'Quando è arrivato al Sassuolo non era mentalmente pronto' - infoitsport : Calciomercato Juve: c'è un retroscena su Locatelli - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato Juve: c'è un #Retroscena su #Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Locatelli

alfredopedulla.com

18.39 -riportato da Alfredo Pedullà : il Borussia Dortmund ha offerto 35 milioni per Manuel. 18.25 - Luca Mazzitelli passerà a titolo definitivo al Pisa , attesa l'ufficialità. ...Non è un mistero che Allegri abbia indicato inla prima pedina per la sua nuova Juve ... Illo rivela l'esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, che scrive su twitterE’ l’obiettivo dichiarato da mesi, è il nome sottolineato in rosso sin dal primo momento da Max Allegri che vuol dare una bella riverniciata al centrocampo ma, complice anche un Europeo da protagonist ...Locatelli-Juventus, un matrimonio destinato a entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni, ma pronto a riservare alcune problematiche ai bianconeri.