I giganti social si impegnano a contrastare abusi online sulle donne

TGCOM

Facebook, Google, Twitter e TikTok hanno sottoscritto l'impegno promosso dalla World Wide Web Foundation (WWWF) per correggere le modalità in cui affrontano la violenza di genere online . L'annuncio è ......un sito web in ben 14 lingue e un'assistenza continua 24/7 che non teme la concorrenza dei... che comprende anche canalie app, e punta a facilitare la vita degli utenti, a cominciare da ...Facebook, Google, Twitter e TikTok hanno sottoscritto l'impegno promosso dalla World Wide Web Foundation (WWWF) per correggere le modalità in cui affrontano la violenza di genere online. L'annuncio è ...Facebook, Google, TikTok e Twitter si impegnano a combattere gli abusi sulle donne sulle loro piattaforme. Secondo le statistiche il 38% ha subito direttamente abusi online (ANSA) ...