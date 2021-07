Green pass, il giallo dell'eterologa: "Mi hanno scritto che vale uno" (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ultima grana sul Green pass è scoppiata sulla vaccinazione eterologa, sdoganata dall'Aifa il 13 giugno . C'è chi, pur avendo completato il ciclo, si è visto recapitare un certificato che registra ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) L'ultima grana sulè scoppiata sulla vaccinazione, sdoganata dall'Aifa il 13 giugno . C'è chi, pur avendo completato il ciclo, si è visto recapitare un certificato che registra ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - GiornaleVicenza : Il lasciapassare pensato per ridare agli europei la libertà di viaggiare #greenpass - _IL_DIGA_ : Ma io la butto lì: facciamo che senza green pass (parziale o totale) non entri da nessuna parte? Non dico da adesso… -