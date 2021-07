Estate con cane e gatto: 5 mosse per una vacanza serena (e gli errori da evitare) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Milano 1 luglio 2021) - Milano, 1 luglio 2021 – L'Estate 2021 si apre all'insegna della ripartenza e del desiderio di viaggiare e spostarsi: dati recenti suggeriscono che 1 italiano su 2 è intenzionato ad andare in vacanza Proprio pensando a chi trascorrerà le vacanze insieme al quattro zampe per la prima volta, ecco 5 suggerimenti elaborati con la consulenza della Dottoressa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) affinché le vacanze siano un momento speciale per essere felici insieme. IN vacanza CON FIDO 1. Programmare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Milano 1 luglio 2021) - Milano, 1 luglio 2021 – L'2021 si apre all'insegna della ripartenza e del desiderio di viaggiare e spostarsi: dati recenti suggeriscono che 1 italiano su 2 è intenzionato ad andare inProprio pensando a chi trascorrerà le vacanze insieme al quattro zampe per la prima volta, ecco 5 suggerimenti elaborati con la consulenza della Dottoressa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) affinché le vacanze siano un momento speciale per essere felici insieme. INCON FIDO 1. Programmare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Estate con 'Ri - party', a Germignaga festa in piazza con la partita della nazionale Venerdì 2 luglio dalle ore 19.00 a Germignaga , lungo la via Cadorna è in programma 'Ri - Paty', festa in piazza di inizio estate con tanto di partita Italia - Belgio. Una festa voluta dai commercianti che con il pieno supporto della Pro Loco vedrà la sua prima edizione questo venerdì 2 luglio a partire dalle ore 19.00 . ...

Myss Keta in concerto a Torino: scaletta e info ...con un live nel giardino dello Spazio211. La tournée "L 02 E TOUR" incrocia la rassegna "Sun of a Beach" di Torino, tradizionalmente dedicata alla scena musicale ed artistica underground. L'estate ...

Vacanze estate 2021: green pass e nuove regole da sapere per viaggiare DOVE Viaggi "Toy boy", arriva il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni Colapesce e Dimartino , la coppia di cantautori rivelazione dell’anno, tornano con un nuovo sorprendente brano dal titolo " Toy Boy " (42 Records/Numero Uno) ...

Anadolu Efes: cancellata l’ufficialità ma è accordo 1+1+1 con Vasilije Micic L’Anadolu Efes ha brevemente annunciato la firma di Vasilije Micic su un nuovo accordo triennale prima di cancellare la notizia dai suoi canali social.

