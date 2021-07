Esplosione in Commissariato di Castellammare, nessun ferito (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Una serie di esplosioni ha sventrato nel primo pomeriggio il primo piano del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia (Napoli). Le deflagrazioni, che hanno devastato 6 locali al piano superiore e una stanza al piano terra, sarebbero state provocate da materiale esplodente sequestrato, fuochi d’artificio innescati dall’eccessivo caldo di questi giorni. Quanto è accaduto avrebbe potuto causare una strage. In quelle stanze ci sono gli spogliatoi degli agenti e alcuni uffici. L’orario in cui si sono verificate le deflagrazioni era particolarmente tranquillo, è accaduto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia (Na) – Una serie di esplosioni ha sventrato nel primo pomeriggio il primo piano deldi Polizia didi Stabia (Napoli). Le deflagrazioni, che hanno devastato 6 locali al piano superiore e una stanza al piano terra, sarebbero state provocate da materiale esplodente sequestrato, fuochi d’artificio innescati dall’eccessivo caldo di questi giorni. Quanto è accaduto avrebbe potuto causare una strage. In quelle stanze ci sono gli spogliatoi degli agenti e alcuni uffici. L’orario in cui si sono verificate le deflagrazioni era particolarmente tranquillo, è accaduto ...

