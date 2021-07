Educazione alla salute, intesa tra Amesci e cattedra Unesco della Federico II (Di giovedì 1 luglio 2021) “Promuovere il valore della salute e diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile soprattutto tra i giovani”. Sarà questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi tra Amesci, associazione nazionale di promozione sociale impegnata per lo sviluppo del capitale umano attraverso l’empowerment delle giovani generazioni in Italia ed in 12 Paesi esteri, e la cattedra Unesco “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile” dell’Università Federico II di Napoli, l’unica in Europa ad essere dedicata alla promozione dello stato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) “Promuovere il valoree diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile soprattutto tra i giovani”. Sarà questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi tra, associazione nazionale di promozione sociale impegnata per lo sviluppo del capitale umano attraverso l’empowerment delle giovani generazioni in Italia ed in 12 Paesi esteri, e lae allo sviluppo sostenibile” dell’UniversitàII di Napoli, l’unica in Europa ad essere dedicatapromozione dello stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Educazione alla Budapest, no ai diktat di Bruxelles su educazione e Lgbt ... i minori devono essere difesi nelle scuole, nel rapporto coi media, e su internet da contenuti non idonei alla loro età sul tema della sessualità. "Fornire ai bambini educazione sessuale è ...

Firmato il Manifesto delle Città Gentili ... con l'obiettivo di valorizzare la relazione tra istituzione, cittadino, territorio e natura attraverso la promozione di una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere individuale, ...

Alcune farmacie di Gallarate aderiscono alla campagna contro la tampon tax Per 5 giorni in 6 farmacie e parafarmacie di Gallarate sarà abolita la tampon tax sui prodotti per il ciclo mestruale. Un bel risultato che nasce dalla sinergia tra la lista civica "Officina di cura u ...

