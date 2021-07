Di Maio - Conte, faccia a faccia (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appena raggiunto l’abitazione di Giuseppe Conte, nelle ore in cui i pontieri del M5S tentano l’ultima, difficile mediazione tra l’ex premier e il garante del Movimento Beppe Grillo. Leggi anche... La scissione è partita e Di Maio resta con Grillo Addio Grillo, Conte si fa il suo partito (di P. Salvatori) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Diha appena raggiunto l’abitazione di Giuseppe, nelle ore in cui i pontieri del M5S tentano l’ultima, difficile mediazione tra l’ex premier e il garante del Movimento Beppe Grillo. Leggi anche... La scissione è partita e Diresta con Grillo Addio Grillo,si fa il suo partito (di P. Salvatori)

InTheMeadow_ : RT @FQLive: #ULTIMORA Futuro #M5S Adnkronos: 'In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio' - Teresa12401552 : RT @FQLive: #ULTIMORA Futuro #M5S Adnkronos: 'In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio' - RenzoMattei : RT @umorismoq: Se Di Maio riuscisse a mediare tra Grillo e Conte potremmo provare ad affidargli la risoluzione del conflitto israelo-palest… - MMastrantuono : RT @francofontana43: Si mette male per Grillo… Oltre cento eletti con Conte Di Maio cerca l’ultima mediazione @monicaguerzoni, @Corriere ht… - lucadecarolis : Incontro di maio-conte (Adnkronos) #Conte #M5S -

Draghi ricarica la legge Sabatini Dopo il webinar del M5S con Luigi Di Maio e Laura Castelli, Giuseppe Conte ha annullato persino l'intervista in programma con... I sussidi faranno fuori il lavoro Come dare un futuro ai Navigator, ...

Flavio Gaggero, il dentista di Grillo: "Il M5S torni all'opposizione, Di Maio è il nostro Lenin. Pronto a candidarmi alle Politiche" Ci faccia indovinare: Conte era nella gramigna? "Conte è un avvocato stimabilissimo, ma sa davvero ... Chi può essere il vostro nuovo Lenin? "Di Maio. Oppure Patuanelli. Loro di politica ne masticano". ...

L’EDITORIALE A CURA DI STELIO W. VENCESLAI Lo pseudo dramma (di Stelio W. Venceslai) Il dramma che si sta consumando tra i 5Stelle è il punto d’arrivo di una crisi iniziata molto tempo fa, ...

