Dazn, da oggi al via le nuove offerte: ecco i prezzi (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ il giorno della svolta per la Serie A in tv. A partire da oggi e per le prossime tre stagioni, la piattaforma di sport in streaming Dazn sarà il player principale del massimo campionato italiano e trasmetterà tutte le gare di ogni turno, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ il giorno della svolta per la Serie A in tv. A partire dae per le prossime tre stagioni, la piattaforma di sport in streamingsarà il player principale del massimo campionato italiano e trasmetterà tutte le gare di ogni turno, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. L'articolo

Advertising

exdemmerica : Qualcuno sa come devo usare la gift card che mi ha regalato #DAZN ? Io avevo disdetto l'abbonamento e oggi dovrei riattivarlo. - PaoloBianchessi : Se #Sky non si aggiudica la #CoppaItalia oggi, con #Dazn che ha completato il suo pacchetto con #EuropaLeague e… - faustomamberti : Ecco. Riattivato il mio abbonamento #DAZN oggi ed invece di trovarmi la promozione che mi avevano promesso, mi trov… - ImpieriFilippo : RT @FrederickSeb: @DaniLeo_Racing Non so, io oggi mi sono rotto le scatole e vedendo l'offerta TIM essendo già cliente ho attivato la promo… - FrederickSeb : @DaniLeo_Racing Non so, io oggi mi sono rotto le scatole e vedendo l'offerta TIM essendo già cliente ho attivato la… -