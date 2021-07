Covid | Galli | “92mila morti da quando secondo alcuni virus era morto”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lo scorso luglio, esattamente un anno fa, qualcuno disse che “ildelera. Da allora ci sono stati”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Qualcuno un po’ di responsabilità morale su quello che è successo dopo” la prima ondata “per come ha buttato le cose sul facile prima, se la dovrebbe prendere”, ha detto, sottolineando che “qualche politico che non nomino potrebbe anche nascondersi considerando quello che ha detto nel luglio scorso, esattamente un anno fa”. “Credo ...

... mentre è ancora in diminuzione il numero di ricoverati: - 2 pazienti in terapia intensiva (49) e - 17 pazienti negli altri reparti(201). (Aggiornamento di MB) Massimo/ "Variante Delta? ...... sebbene sia di notevole importanza la notizia data oggi da EMA secondo cui una doppia dose di qualsiasi vaccino approvato anti -scherma e proteggere dalla variante ex indiana. Massimo/ "...Lo scorso luglio, esattamente un anno fa, qualcuno disse che “il virus del Covid era morto. Da allora ci sono stati 92mila morti”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Galli, responsabile di Malattie inf ...Durissima polemica a distanza, si può dire l'ennesima, tra Massimo Galli , infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, e Alberto ...