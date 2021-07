Cisl in lutto: è morto a 85 anni dopo una lunga malattia Elio Gallorini, una vita spesa nel sindacato (Di giovedì 1 luglio 2021) FALCONARA - E' venuto a mancare questa mattina dopo lunga malattia Elio Gallorini, 85 anni, storico dirigente della Cisl. Una vita impegnata nella Cisl e nella Fnp, sia a livello marchigiano che ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 1 luglio 2021) FALCONARA - E' venuto a mancare questa mattina, 85, storico dirigente della. Unaimpegnata nellae nella Fnp, sia a livello marchigiano che ...

Advertising

vivereancona : Cisl Marche in lutto: scomparso Elio Gallorini, una vita spesa nel sindacato - gazzettamantova : Mondo sindacale in lutto per Alessandra Sergi, segretaria Fisascat Cisl: “Addio combattente” Donna battagliera e do… - VincenzoDellOr2 : RT @gazzettamantova: Mondo sindacale in lutto per Alessandra Sergi, segretaria Fisascat Cisl Alessandra Sergi è venuta a mancare a 53 anni… - gazzettamantova : Mondo sindacale in lutto per Alessandra Sergi, segretaria Fisascat Cisl Alessandra Sergi è venuta a mancare a 53 an… - pierraineri : RT @gazzettamantova: Alessandra Sergi è venuta a mancare a 53 anni dopo una breve malattia @CislNazionale @fisascat -